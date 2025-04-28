ABD polisinin ünlü sanatçının eşini vurduğu anlar
ABD’de Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) Weezer müzik grubunun basçısı Scott Shriner’ın eşi, yazar Jillian Lauren’in polis tarafından omuzndan vurulduğu olaya dair görüntüleri paylaştı.
LAPD’den yapılan açıklamada, 8 Nisan’da yaşanan olay hakkında bilgi verildi. Açıklamaya göre, Lauren, polis memurlarının silahlı şüpheliler olduğunu düşünerek silahını onlara doğrultarak ateş etti.
Polisin paylaştığı, polis memurlarının vücut kameraları ile güvenlik kamerası kayıtlarına yer verilen görüntülerde, 51 yaşındaki kadının polis kurşunuyla yaralanmasına giden anlara yer verildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Abd
- Polis
- Los Angeles