ABD-Rusya arasındaki İHA geriliminde ilk görüntü

Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Komutanlığı (EUCOM), Karadeniz’de düşen MQ-9 tipi İHA’nın Rus savaş uçağı Su-27 tarafından düşürüldüğü anlara ait görüntüleri yayınladı. Amerikan tarafı, insansız hava aracının Rus jetiyle temasından sonra Karadeniz'e düştüğünü savunurken, Ruslarsa 'Böyle bir temas' yok diyor. Bir diğer konu da İHA'nın enkazı... Amerikalılar, enkazın çıkarılmasının zor olduğunu belirtiyor. Ruslarsa İHA kalıntılarını çıkarmayı deneyecek.
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