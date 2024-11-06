ABD Seçim Sonuçları 2024: Trump'ın açıklama yapması bekleniyor
Kamala Harris ve Donald Trump'ın yarıştığı ABD başkanlık seçimlerinde 35 eyalette oyların sayımı sürüyor. ABD basını, Trump'ın kazanma şansını yüzde 93 olarak duyurdu. Ancak, birkaç eyalet bile bu durumu değiştirebilir. 2024 ABD başkanlık seçimlerinde Kamala Harris ve Donald Trump'ın ne kadar oy alacağını tüm dünya merak ediyor. ABD seçimlerinde adayların anlık oy oranları nedir, seçimi kim kazanacak? NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay, ABD seçimlerine ilişkin son durumu aktardı.
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