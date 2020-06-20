ABD uçuşları 2,5 ay aranın ardından başladı ... (İlk sefer Washington ve Chicago'ya)
Türk Hava Yolları'nın koranavirüs kısıtlamaları nedeniyle durdurduğu Amerika Birleşik Devletleri uçuşları, yaklaşık iki buçuk ay aranın ardından yeniden başladı... Terminalde ve pasaport sırasında virüs önlemlerinin uygulanmasına hassasiyet gösterildi.
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NTV 20.06.2020 - 12:51| Son Güncelleme : 20.06.2020 - 16:05
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