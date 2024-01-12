ABD ve İngiltere'den Yemen'de hava saldırısı: Husi hedefleri vuruldu
ABD ve İngiltere gece saatlerinde, Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef alan Yemen'deki İran destekli Husi hedeflerini vurdu. Saldırıya, Husilere karşı Kızıldeniz'de kurulan çok uluslu misyon da destek verdi. Biden saldırıdan sonra, "Gerekirse daha fazla önlem almaktan çekinmem." dedi. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da "Sınırlı, gerekli ve orantılı eylemlerde bulunduk." açıklamasını yaptı.
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