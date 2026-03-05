ABD ve İsrail’den İran’daki askeri hedeflere yeni hava saldırıları

ABD ve İsrail, İran’a yönelik saldırılarını hız kesmeden sürdürüyor. ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Tahran rejimine ait çok sayıda askeri hedefe yeni hava saldırıları düzenlendiğ bildirildi. İran’ın ayrım gözetmeksizin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla sivilleri hedef aldığı aktarılarak, "Bu tehditleri hassasiyetle tespit edip ölümcül bir şekilde imha ediyoruz" denildi.

İsrail, bombardımana giden jetlerin görüntülerini yayınladı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise, İran’ın İsfahan ve Kum kentleri başta olmak üzere birçok bölgesindeki füze rampası ve savunma sistemlerinin hava saldırıları ile hedef alındığını duyurdu. IDF ayrıca İran’a bombardıman gerçekleştirmek üzere havalanan savaş jetlerinin görüntülerini yayınladı.