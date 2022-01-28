ABD'de 10 polis bir şüpheliyi kurşun yağmuruna tuttu
ABD polisi yine bir sivilin ölümüyle gündeme geldi. Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde 37 yaşındaki bir kişi, yolun ortasında durarak trafiği akışını aksattı. Elinde maket bıçağı olan şüphelinin cebine hamle yapmasıyla 10'dan fazla polis ateş açtı. Şüpheli yere düştükten sonra da polisler ateş etmeyi sürdürdü. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler büyük tepki çekti.
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NTV Haber 28.01.2022 - 16:48| Son Güncelleme : 28.01.2022 - 17:33
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