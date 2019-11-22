ABD'de 347 kişiyi taşıyan uçak acil iniş yaptı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, dünyanın en işlek 5’inci havalimanı olarak kabul edilen Los Angeles Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yapan Filipinler Havayolları’na ait yolcu uçağının, kalkıştan hemen sonra motorlarından biri alev aldı. 347 yolcuyu taşıyan uçak havalimanına acil iniş yaptı. Yerel medyaya konuşan yolcular, kalkıştan hemen sonra patlama sesi duyduklarını belirtti. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
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