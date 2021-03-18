ABD'de 4 kadın hırsız kasiyeri dövdü

ABD’nin Florida eyaletinde 4 kadın hırsız, kasadaki paraları çalmak için kasiyeri dövdü. Restoranın sipariş bölümünde otomobilde bekleyen kadınlardan biri paraları almaya çalışınca kasiyerin tepkisiyle karşılaştı. Araçtaki diğer 3 kadın da inerek kasiyere saldırdı. Paraları alıp kaçıp kadın hırsızlar aranıyor.

ntv.com.tr 18.03.2021 - 14:31 | Son Güncelleme : 18.03.2021 - 14:52

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