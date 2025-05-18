ABD'de 42. Geleneksel New York Türk Günü Yürüyüşü yapıldı
İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda, ABD'nin New York kentinde "42. Türk Günü Yürüyüşü" ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.
ABD'de Türk diplomatların Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine tepki amacıyla Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu tarafından ilk olarak 1981'de düzenlenen ve sonrasında gelenekselleşen yürüyüş ve sonrasındaki festivalde, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) New York Temsilcisi Mehmet Dânâ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Özdemir ve Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür başta olmak üzere bir çok Türk sivil toplum örgütü lideri ve üyesi katıldı.
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