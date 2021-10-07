370 metre yükselikte gözlemevi: Tamamen cam asansörle çıkılıyor

ABD’nin New York şehrinde 21 Ekim’de ‘Summit One Vanderbilt’ adı verilen bir gözlemevi açılacak. ‘‘Dünyanın en sürükleyici gözlemevi deneyimi’’ olarak nitelendirilen yaklaşık 370 metre yükseklikteki gözlemevinde, tamamen camla çevrili bir asansör ve aynalarla kaplı bir oda bulunuyor.

Haberler - NTV 07.10.2021 - 10:29 | Son Güncelleme : 07.10.2021 - 10:47

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