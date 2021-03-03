ABD'de araştırma: Dersliklerde pencere açıksa bulaşma azalıyor
Yapılan tüm araştırmalar corona virüsün kapalı ortamda çok daha kolay bulaştığını gösteriyor. Onlarca çocuğun kapalı bir ortamda uzun saatler bir arada kaldığı derslikler ise virüsün yayılmasına zemin hazırlıyor. ABD'de yapılan bir simülasyon virüsün dersliklerde nasıl yayıldığını gözler önüne serdi. Araştırmacılar ise yeniden öğrencilerle dolan dersiklerin camlarının açık tutularak sürekli havalandırılması gerektiği uyarısında bulunuyor.
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NTV Haber 03.03.2021 - 16:12| Son Güncelleme : 03.03.2021 - 16:14
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