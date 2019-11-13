ABD'de asi kediye hücre hapsi

ABD'de hayvan barınağında bir kedi diğer kedilerin kafeslerini açarak kaçmalarına neden olduğu anlaşılınca barınak yetkilileri onu tek başına bir bölmeye kapattı. Barınak yetkilileri Facebook hesaplarından "Quilty arkadaşlarını sürekli serbest bırakmayı seviyor. Ancak çalışanlarımız sabah işe geldiklerinde kafeslerinden çıkmış ve kavga eden kediler görmeyi hiç sevmiyor. Lütfen gelin onunla tanışın ve onu evinize alın" mesajını paylaşarak kullanıcılara kediyi sahiplenmeleri çağrısı yaptı. (Dünyanın Haberi, NTV)
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