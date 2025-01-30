ABD'de askeri helikopter ile yolcu uçağı çarpıştı
ABD'nin başkenti Washington'daki Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında, piste yaklaşan bir yolcu uçağı Black Hawk model askeri helikopterle çarpıştı. American Airlines uçağında 64 kişinin olduğu, askeri helikopterde ise 3 askeri personelin bulunduğu açıklandı. Kule kayıtları, askeri helikopterin sivil uçak hakkında uyarıldığını gösteriyor ve ardından kaza meydana geliyor. Çarpışma Potomak Nehiri üstünde yaşandı ve CBS Televizyonuna göre, nehirden 18 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.
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