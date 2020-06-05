ABD'de askerler 'Şöhretler Kaldırımı'nda devriye gezdi
ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline sıçrayan ırkçılık karşıtı protestolar 10'uncu gününe girdi. Gösteriler geçtiğimiz günlere nazaran sakin geçti. Dünyada ise yine farklı ülkelerde protestolar vardı.
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NTV 05.06.2020 - 09:28| Son Güncelleme : 05.06.2020 - 10:34
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