ABD'de can kaybı 42 bini geçti (Trump ile valilerin test tartışması)
Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 42 bin'i aştığı ABD'de karantina tedbirlerine karşı birçok eyalette protestolar düzenleniyor. ABD Başkanı Trump, bu protestoları teşvik etmekle suçlanıyor. Trump ile valiler arasında test polemiği de yaşanıyor.
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NTV 21.04.2020 - 13:37| Son Güncelleme : 21.04.2020 - 14:29
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