ABD'de can kaybı 61 bini geçti

Corona virüsün merkez üssü Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka sayısı 1 milyon 100 bine yaklaştı. Can kaybı sayısı ise 61 bini geride bıraktı. Başkan Donald Trump ara verdiği seyahatlerine yeniden başlayacağını duyurdu. Ülkede corona virüse karşı tedavi çalışmaları da hızlandı. Ebola tedavisinde kullanılan bir ilacın tedavi süresini kısalttığı açıklandı.

NTV 30.04.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 30.04.2020 - 11:20

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