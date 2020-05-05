ABD'de can kaybı 70 bine dayandı

Coronavirüs'ün merkez üssü Amerika Birleşik Devletleri'nde can kaybı 70 bine dayandı. Vaka sayısı 1 milyon 212 bini aştı. Washington Üniversitesi, ülkede Ağustos başına kadar can kaybının 135 bini bulabileceğini açıkladı.

NTV 05.05.2020 - 11:00 | Son Güncelleme : 05.05.2020 - 12:42

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