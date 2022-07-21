ABD’de canı pahasına çocukları kurtaran genç kahraman ilan edildi
Amerika Birleşik Devletleri, yanan bir evden canı pahasına 5 kardeşi kurtaran genci konuşuyor. 25 yaşındaki Nick Bostic, yoldan geçerken alevlerin sardığı binayı gördü ve içerde birilerinin olabileceğini düşündü. Önsezisi doğru çıktı ve Bostic, alevlerin arasında mahsur kalan 5 çocuğu kurtardı. ABD medyası Bostic’i kahraman ilan etti.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.