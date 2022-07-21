ABD’de canı pahasına çocukları kurtaran genç kahraman ilan edildi

Amerika Birleşik Devletleri, yanan bir evden canı pahasına 5 kardeşi kurtaran genci konuşuyor. 25 yaşındaki Nick Bostic, yoldan geçerken alevlerin sardığı binayı gördü ve içerde birilerinin olabileceğini düşündü. Önsezisi doğru çıktı ve Bostic, alevlerin arasında mahsur kalan 5 çocuğu kurtardı. ABD medyası Bostic’i kahraman ilan etti.

Haberler - NTV 21.07.2022 - 11:06 | Son Güncelleme : 21.07.2022 - 11:18

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