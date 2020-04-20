ABD'de corona virüs nedeniyle can kaybı 40 bini geçti
ABD'de corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini geçti. Vaka sayısı ise 760 binden fazla... ABD Başkanı Donald Trump, mücadelede ilerleme kaydettiklerini söyledi, yeni bir yardım paketi üzerinde çalıştıklarını belirtti.
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NTV 20.04.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 20.04.2020 - 09:05
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