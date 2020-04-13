ABD'de corona virüsten can kaybı 21 bini geçti

ABD'de corona virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı 21 bini geçti. Ülke, dünyada corona virüsten en çok can kaybının olduğu yer oldu. Ülke tarihinde ilk kez 50 eyalette "Büyük felaket" ilan edildi. New York ise vaka sayısında dünyadaki bütün ülkeleri geride bıraktı.
Abone ol
Paylaş
NTV 13.04.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 13.04.2020 - 09:35
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.