ABD'de corona virüsten can kaybı 21 bini geçti

ABD'de corona virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı 21 bini geçti. Ülke, dünyada corona virüsten en çok can kaybının olduğu yer oldu. Ülke tarihinde ilk kez 50 eyalette "Büyük felaket" ilan edildi. New York ise vaka sayısında dünyadaki bütün ülkeleri geride bıraktı.

NTV 13.04.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 13.04.2020 - 09:35

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER