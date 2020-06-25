ABD'de corona virüs nedeniyle can kaybı 124 bini geçti

ABD'de corona virüs vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor. Salgının başından beri bu yana en yüksek ikinci günlük vaka sayısı tespit edildi. Can kaybı 124 bini aşarken, virüsten en çok etkilenen eyalet olan New York yönetimi ise karantina kararı aldı. Virüs görülen eyaletlerden gelenlere 14 gün tecrit uygulanacak.

NTV 25.06.2020 - 13:00 | Son Güncelleme : 25.06.2020 - 16:48

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER