ABD'de corona virüs nedeniyle can kaybı 124 bini geçti
ABD'de corona virüs vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor. Salgının başından beri bu yana en yüksek ikinci günlük vaka sayısı tespit edildi. Can kaybı 124 bini aşarken, virüsten en çok etkilenen eyalet olan New York yönetimi ise karantina kararı aldı. Virüs görülen eyaletlerden gelenlere 14 gün tecrit uygulanacak.
Abone ol
Paylaş
NTV 25.06.2020 - 13:00| Son Güncelleme : 25.06.2020 - 16:48
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.