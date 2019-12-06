ABD'de Demokrat başkan adayı Biden, seçmenle tartıştı
ABD'de gelecek yıl yapılacak Başkanlık seçimi için Demokrat Parti'den aday adayı olan Joe Biden'ın, seçim kampanyası esnasında bir seçmen ile yaşadığı gerginlik ülkede gündem oldu. Joe Biden, "(Ukrayna konusunda kendisini suçlayan seçmene) Kahrolası yalancı seni, bu doğru değil. Hiç kimse bunu söylemedi, hiç kimse bunu kanıtlamadı" dedi.
06.12.2019 - 10:54| Son Güncelleme : 06.12.2019 - 11:07
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