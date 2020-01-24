ABD'de doğana vatandaşlık bitiyor (New York Barosu avukatı NTV'ye anlattı)

Hamile kadınların yabancı ülkelerden ABD'ye giderek doğum yapmalarına ve bu sayede çocuklarına ABD vatandaşlığı kazandırmalarına kısıtlama getirildi. NTV yayınına katılan New York Barosu avukatlarından Ayhan Öğmen, yeni uygulamaya dair ayrıntıları anlattı.

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