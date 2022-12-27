ABD’de etkili olan kutup soğukları Buffalo’yu hayalet kente çevirdi
ABD’de kar fırtınasının en çok etkilediği Buffalo’da felaketin boyutları drone ile görüntülendi. Kar kalınlığının bir metreyi aştığı kentte araçların trafiğe çıkışı yasaklandı ve Buffalo hayalet kente dönüştü. Ülkede milyonlarca kişi kar fırtınası nedeniyle elektriksiz kalırken hayatını kaybedenlerin sayısı 48’e yükseldi.
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