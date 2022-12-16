ABD’de F-35B savaş uçağı iniş sırasında düştü

ABD’nin Teksas eyaletindeki Fort Worth Müşterek Hava Üssünde eğitim uçuşu yapan bir F-35B tipi uçak, dikey iniş sırasında düştü. Sosyal medyaya çıkan görüntülerde uçağın inişini tamamlamak üzereyken piste çakıldığı ve pilotun koltuk fırlatma yöntemiyle kurtulduğu görülüyor. Pilotun durumunun iyi olduğu açıklandı.

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