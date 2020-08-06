ABD'de gardiyanlardan ırkçı cinayet

ABD'de ırkçılık protestolarını yeniden alevlendirecek bir olay daha ortaya çıktı. Kuzey Karolina'da geçtiğimiz aralık ayında siyahi bir adamın hapishane gardiyanları tarafından nefessiz bırakılarak öldürüldüğü anlaşıldı. Davaya bakan hakim, benzer olaylara engel olması amacıyla görüntülerin yayınlanmasını istedi. 56 yaşındaki siyahi adamın onlarca kez "nefes alamıyorum" diyerek yalvardığı ortaya çıktı..

NTV Haber 06.08.2020 - 20:41 | Son Güncelleme : 06.08.2020 - 20:43

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