ABD'de George Floyd'u öldüren ırkçı polis hakim karşısına çıktı

ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. İkinci derece cinayetle suçlanan Chauvin için 1 milyon 250 bin dolar kefalet belirlendi. Başkan Donald Trump ise polis reformuyla ilgili fikirleri değerlendirdiklerini söyledi.

NTV 09.06.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 09.06.2020 - 09:36

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