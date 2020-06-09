ABD'de George Floyd'u öldüren ırkçı polis hakim karşısına çıktı
ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. İkinci derece cinayetle suçlanan Chauvin için 1 milyon 250 bin dolar kefalet belirlendi. Başkan Donald Trump ise polis reformuyla ilgili fikirleri değerlendirdiklerini söyledi.
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NTV 09.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 09.06.2020 - 09:36
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