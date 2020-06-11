ABD'de George Floyd'un kardeşinden adalet çağrısı

ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd'un kardeşi ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nde konuştu. "Siyah bir adamın hayatının değeri 20 dolar mı?" ABD'ye sordu. Sokaktaki insanların çağrılarına kulak verilmesini istediğini söyledi.
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NTV 11.06.2020 - 10:46| Son Güncelleme : 11.06.2020 - 11:46
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