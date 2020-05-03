ABD'de hava kuvvetleri sağlık çalışanları için uçtu
Corona virüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanları için ABD'de özel bir hava gösterisi düzenlendi. Hava kuvvetleri ve donanmanın akrobasi ekipleri yan yana gösteri yaptı. Ortaya eşsiz manzaralar çıktı...
Abone ol
Paylaş
NTV 03.05.2020 - 13:00| Son Güncelleme : 03.05.2020 - 14:05
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.