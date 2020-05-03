ABD'de hava kuvvetleri sağlık çalışanları için uçtu

Corona virüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanları için ABD'de özel bir hava gösterisi düzenlendi. Hava kuvvetleri ve donanmanın akrobasi ekipleri yan yana gösteri yaptı. Ortaya eşsiz manzaralar çıktı...

NTV 03.05.2020 - 13:00 | Son Güncelleme : 03.05.2020 - 14:05

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