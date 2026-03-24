ABD'de havaalanı faciası. Uçağın araca çarptığı anların görüntüsü çıktı

24.03.2026 05:15

İHA

ABD'de Air Canada Express'e ait yolcu uçağının LaGuardia Havalimanı'na iniş sırasında yer hizmeti aracına çarptığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada pilot ve yardımcı pilot hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.