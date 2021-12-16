ABD'de helikopter otoyola düştü

ABD’de bir helikopter enerji nakil hatlarına çarparak otoyola düştü. Helikopterin düştüğü yerden o anda araç geçmiyor olması can kaybı yaşanmamasını sağladı. Helikopter düşer düşmez alevler içinde kaldı. 16 yıllık tecrübesi bulunan 42 yaşındaki pilotun daha önce 4 yıl boyunca acil kurtarma ekiplerinde pilotluk yaptığı öğrenildi.

Haberler - NTV 16.12.2021 - 14:31 | Son Güncelleme : 16.12.2021 - 14:40

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