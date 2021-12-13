ABD tarihindeki en uzun süren hortum

ABD, tarihinin en yıkıcı hortum felaketlerinden birini yaşadı. 6 eyaleti vuran hortumlar nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise kayıp. Felaketten en çok etkilenen yerleşim yeri, Kentucky eyaletindeki 10 bin nüfuslu Mayfield oldu. Mayfield'ın havadan görüntüleri yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.
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NTV Haber 13.12.2021 - 04:19| Son Güncelleme : 13.12.2021 - 04:29
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