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ABD'de hortum felaketi: 26 ölü

ABD'nin Mississippi eyaletini vuran hortum ve gök gürültülü fırtınalar nedeniyle Mississippi'de 25, Alabama'da 1 kişi hayatını kaybetti. Onlarca ev yerle bir olurken ağaçlar köklerinden söküldü. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken yetkililerden ''Maalesef can kaybının artmasından endişe ediyoruz'' açıklaması geldi.

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