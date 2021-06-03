ABD'de iki çocuk polisle çatıştı

ABD’nin Florida eyaletinde çocuk bakım evinden kaçan 12 ve 14 yaşlarında iki çocuk polisle çatışmaya girdi. Çocuklar girdikleri bir evde buldukları tabanca ve tüfekle polise dakikalarca ateş etti. 35 dakikanın sonunda polisler kızı vurarak yaraladı, erkek çocuk ise teslim oldu. Olayın ardından düzenlenen basın toplantısında polislerden biri ‘‘35 yıllık meslek hayatımda hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Çocukların hayatlarını kaybetmemesi için elimizden ne geliyorsa yaptık’’ ifadelerini kullandı.

NTV 03.06.2021 - 15:23 | Son Güncelleme : 03.06.2021 - 15:52

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