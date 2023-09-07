ABD'de ilginç olay: Duvardan tırmanarak hapishaneden kaçtı
ABD bu sefer de bir kaçak operasyonuna sahne oluyor. Kız arkadaşını öldürmekten müebbet hapis cezası alan bir mahkum firar etti. Arama çalışması başlatıldı. NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay, konuya ilişkin ayrıntıları aktadı. 1 Eylül'de hapishaneden kaçan Brezilya kökenli 34 yaşındaki Danelo Cavalcante, eski kız arkadaşını, "Brezilya'da cinayetten arandığını öğrenmesinin ardından kendisini polise ihbar edeceğini söylemesi" üzerine iki küçük çocuğunun önünde bıçaklayarak öldürmüştü.
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