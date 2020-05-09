ABD'de ırkçı cinayet kamerada: Baba-oğul, siyahi genci böyle vurdu

ABD'de siyahi bir gencin 2 ay önce ırkçı bir saldırı sonucu yaşamını yitirmesi yeniden ülkenin gündeminde. Cinayete ilişkin görüntülerin ortaya çıkması, suçluların tespit edilmesine rağmen salgın nedeniyle tutuklanamaması Amerikan kamuoyunda infiale yol açtı. Aylarca serbestçe gezen zanlılar, yoğun tepkilerin ardından gözaltına alındı.

09.05.2020 - 08:38 | Son Güncelleme : 09.05.2020 - 09:04

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