ABD'de ırkçılığa karşı öfkenin 8'inci günü

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan isyan sürüyor. Ülke çapında binlerce kişi ırkçılığı protesto etmeyi sürdürdü. Pentagon, Washington'a tedbir amaçlı bin 600 askerin gönderildiğini duyurdu.
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NTV 03.06.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 03.06.2020 - 10:51
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