ABD'de kadın sürücü yanan araçtan son anda kurtarıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde otoyolda giden bir araç, refüje çarparak yan yattı. Alev topunun içinde kalan kadın sürücünün imdadına diğer sürücüler yetişti. Alevlerin arasından çıkarılarak hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

DÜNYA HABERLERİ