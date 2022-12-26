ABD’de kar fırtınası 34 can aldı

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kutbu’ndan gelen dondurucu soğukla mücadele ediyor. 50 eyaletin tamamında termometreler sıfırın altına düştü, Miami’de sıcaklık eksi 18 dereceye indi. 700 bin kişinin elektriksiz kaldığı ülkede 34 kişi hayatını kaybetti. ABD’deki kutup soğuklarını NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay anlattı.
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