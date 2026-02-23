Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

ABD'de kar kabusu: Yeni bir fırtına bekleniyor

23.02.2026 09:48

AA

ABD'nin Atlas Okyanusu'na kıyısı olan kuzeydoğu şeridinde yeni bir kar fırtınası bekleniyor, bölgedeki eyaletlerin bazıları olağanüstü hal ilan etmeye hazırlanıyor.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), ABD'de yeni bir kar fırtınası beklendiğini, bunun birkaç gün önce yapılan tahminlerden "çok daha ağır olabileceği" uyarısında bulundu. New York kentinde artan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

 