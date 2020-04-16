ABD'de karantinaya karşı silahlı gösteri

ABD'nin Michigan eyaleti bugünlerde ülke gündemine oturdu. Eyaletin Demokrat valisi, sokağa çıkma yasağını 30 Nisan'a kadar uzatma kararı almasına aşırı sağcı bir grup karşı çıktı. Ellerinde silahlarla sokakta gösteri yaptı. Vali, maskesiz ve sosyal mesafe kuralına uyulmayan protesto nedeniyle sokağa çıkma yasağını daha da uzatmak zorunda kalabileceklerini söyledi.

NTV 16.04.2020 - 17:00 | Son Güncelleme : 16.04.2020 - 17:49

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