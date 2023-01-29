ABD'de kargo aracı silahlı soyguncuların hedefi oldu

ABD'nin Florida eyaletinde bir kargo aracı silahlı soyguncuların hedefi oldu. Soygunculardan biri sürücünün kafasına silah dayayıp cep telefonu ve cüzdanını aldı. Araçtan inerken kargo paketlerini de alan iki soyguncu kısa sürede yakalandı.

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