ABD'de küçük protestocu Bonita, NTV yayınına konuk oldu

ABD'de bir siyahinin polis tarafından öldürülmesiyle başlayan isyan sürüyor. NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay, olay yerinde sokakların nabzını tutuyor. Hüseyin Günay'ın bu sabahki NTV yayınına başkentin en küçük protestocusu 1,5 yaşındaki Bonita konuk oldu. İşte o anlar...

NTV 04.06.2020 - 14:16 | Son Güncelleme : 04.06.2020 - 16:00

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