ABD'de kum fırtınası: Araçlar birbirine girdi, yaralılar var
ABD’nin Illinois etkili olan kum fırtınası trafiği birbirine kattı. 40'tan fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken yaklaşık 30 kişinin de yaralandı. Sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerdeyse yaşanan felakat gözler önüne serildi.
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