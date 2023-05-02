ABD'de kum fırtınası: Araçlar birbirine girdi, yaralılar var

ABD’nin Illinois etkili olan kum fırtınası trafiği birbirine kattı. 40'tan fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken yaklaşık 30 kişinin de yaralandı. Sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerdeyse yaşanan felakat gözler önüne serildi.

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