ABD'de okul katliamından 3 gün sonra silah fuarı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal Silah Birliği'nin düzenlediği fuar, Teksas'taki ilkokul katliamından 3 gün sonra başladı. Açılış konferansında, ABD eski Başkanı Donald Trump da bir konuşma yaptı. Binlerce kişinin katıldığı fuar alanının dışında bir grup, etkinliği protesto etti.

Haberler - NTV Haber 28.05.2022 - 20:36 | Son Güncelleme : 28.05.2022 - 20:39

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