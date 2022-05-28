ABD'de okul katliamından 3 gün sonra silah fuarı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal Silah Birliği'nin düzenlediği fuar, Teksas'taki ilkokul katliamından 3 gün sonra başladı. Açılış konferansında, ABD eski Başkanı Donald Trump da bir konuşma yaptı. Binlerce kişinin katıldığı fuar alanının dışında bir grup, etkinliği protesto etti.
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NTV Haber 28.05.2022 - 20:36| Son Güncelleme : 28.05.2022 - 20:39
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