ABD’de oluşan dev hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı

ABD’nin Kansas eyaletinde 22 bini evi elektriksiz bırakan, yaklaşık 100 evde de maddi hasara yol açan dev hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Andover şehrinde kaydedilen görüntülerde, hızla ilerleyen hortumun ağaçları yerlerinden söktüğü anlar görülüyor.

Haberler - İHA 06.05.2022 - 11:09 | Son Güncelleme : 06.05.2022 - 11:18

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