ABD’de oluşan dev hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı
ABD’nin Kansas eyaletinde 22 bini evi elektriksiz bırakan, yaklaşık 100 evde de maddi hasara yol açan dev hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Andover şehrinde kaydedilen görüntülerde, hızla ilerleyen hortumun ağaçları yerlerinden söktüğü anlar görülüyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.