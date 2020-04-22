ABD'de otomobil eve uçtu

ABD'nin Los Angeles kentinde, kontrolden çıkan bir otomobil bölgede bulunan bir evin oturma odasına girdi. Kameraya yansıyan görüntülerde iki kişinin otomobilden çıkarak olay yerinden hızlıca uzaklaştığı görüldü.

DHA 22.04.2020 - 15:21 | Son Güncelleme : 22.04.2020 - 15:29

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