ABD'de otomobil eve uçtu

ABD'nin Los Angeles kentinde, kontrolden çıkan bir otomobil bölgede bulunan bir evin oturma odasına girdi. Kameraya yansıyan görüntülerde iki kişinin otomobilden çıkarak olay yerinden hızlıca uzaklaştığı görüldü.
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DHA 22.04.2020 - 15:21| Son Güncelleme : 22.04.2020 - 15:29
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