ABD'de otomobilin üzerine uçak düştü

ABD’nin Florida eyaletinde iki kişinin bulunduğu tek motorlu bir uçak, kalkıştan kısa süre sonra yolda ilerleyen bir otomobilin üzerine düştü. Kazada uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti, otomobildeki kadın ve çocuğu ağır yaralandı. ABD Federal Havacılık İdaresi, Beechcraft 36 Bonanza tipi uçağın düşüş nedenine ilişkin inceleme başlattı.
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ntv.com.tr 16.03.2021 - 10:39| Son Güncelleme : 16.03.2021 - 10:47
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