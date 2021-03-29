ABD'de polis, okuldan kaçan 5 yaşındaki çocuğa kelepçe taktı
Şiddet ve ırkçılık olaylarıyla gündemden düşmeyen ABD polisi bu kez okuldan kaçan 5 yaşındaki bir çocuğa kelepçe taktı. Maryland eyaletinde, geçen yıl ocak ayında yaşanan olayın görüntüleri, dava sürecinde ortaya çıktı. Çocuğun annesinin, ‘ten renkleri’ sebebiyle böyle bir davranışla karşılaştıklarını söyleyerek açtığı tazminat davası devam ediyor.
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NTV 29.03.2021 - 15:15| Son Güncelleme : 29.03.2021 - 15:32
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